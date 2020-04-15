شكرا لقرائتكم خبر عن دونالد ترامب: سنوقف تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه برغم شراسة المعركة مع العدو غير المرئى، إلا أننا بدأنا نرى ضوءا أكثر من أى وقت مضى، وقمنا بتنفيذ أشياء كثيرة، وإذا نظرتم إلى ما يحدث فى الدول الأخرى، ففى 15 مقاطعة لا يوجد فيها أى إصابات.

وأضاف فى الإحاطة اليومية لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، أنه يحيى الشعب الأمريكى على إرشادات التباعد الاجتماعى، مشيرا إلى أنه طلب من فريقه تقييم دور منظمة الصحة العالمية، معلنا تعليق التمويل الذى يدفعه دافعو الضرائب الأمريكيون.

وانتقد دور المنظمة فى إبقاء بعض الدول مفتوحة رغم استشراء الوباء، موضحا أن الصين لا تدفع مثلنا تدفع الولايات المتحدة.

بعد ساعات قليلة فقط من لقاء شخصي مع متعافين من مرض كوفيد-19 ، استضاف الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء مجموعة صغيرة من مديري المستشفيات في غرفة مجلس الوزراء.

وقالت شبكة "سى إن إن" إن الأدميرال جون بولوفيك وجاريد كوشنر وسيما فيرما ، مدير مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية ، حضروا ما وصفه ترامب بأنه "نقاش كبير اليوم يتعلق بالتكاليف والمستشفيات" و شراكة لتأسيس "احتياطي أجهزة التنفس الديناميكي".

قال ترامب "لدى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد حاليًا أكثر من 60.000 جهاز تهوية غير مستخدم" ، مضيفًا أنه بينما "نصنع الآلاف منها الآن" ، تعهدت العديد من المستشفيات بإقراض أجهزة تنفس غير مستخدمة وفائضة للمستشفيات ذات الاحتياجات العاجلة. وقال إن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية يدعمان المبادرة.

Advertisements

وقال ترامب إن "دولًا أخرى" طلبت أيضًا من الولايات المتحدة أجهزة تنفس ، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأن "الجميع" طلب أجهزة التنفس الصناعي. وقال إن الولايات المتحدة عليها "التزام" بمساعدة دول أخرى ، بما في ذلك إيطاليا وفرنسا وإسبانيا "والعديد من الدول الأخرى" في الحصول على أجهزة التنفس.

واعترف بأن هناك "حاجة" لأجهزة التنفس وسمع "مخاوف" من حكام الأمة بشأن النقص.

قال ترامب "عندما ضرب الفيروس أمتنا ، أثار المحافظون مخاوف من أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي لن يحصلوا عليها. لقد استخدمت إدارتي قانون الإنتاج الدفاعي وكان لذلك تأثير كبير على الشركات التي ترغب في إنجازها.

وأضاف، "إننا نجهز بسرعة قدرة جهاز التنفس الصناعي لأي سيناريوهات وجميعها. ستساعدنا مبادرات مثل احتياطي جهاز التنفس الصناعي الديناميكي على تحقيق هذا الهدف. نحن بحاجة إلى أجهزة تنفس ، لكننا الآن مجهزون جيدًا".