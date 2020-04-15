شكرا لقرائتكم خبر عن مروة هشام بركات: "شهيد يعنى عيلة عايشة بتتوجع كل ثانية على فراق الغاليين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع استشهاد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، قالت مروة هشام بركات، ابنة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، "ذلك اللقب كبير وليس مجرد كلمة سهلة، ولكن هناك عائلة كاملة تعيش وتتوجع من فراق الغاليين".

وأضافت المستشارة مروة هشام بركات، عبر حسابها بموقع فيس بوك :"شهيد ده لقب كبير ومش كلمة سهلة ينفع نعديها !.. شهيد يعنى شخص قرر يستغنى عن كل حاجة عشان بلده.. شهيد يعنى عيلة بحالها عايشة بتتوجع كل ثانية على فراق الغاليين.. شهيد يعنى أم مابتنامش الليل وأب قلبه محروق وأخوات حياتهم فاضية من غير الأخ".



مروة هشام بركات

وتابعت: "شهيد يعنى أب وأم ربوا وكبروا وشافوا أبنهم راجل أدامهم بيضحى بدمه عشان البلد وراضيين ومش متذمرين.. شهيد يعنى زوجة بطلة سابها بطلها تكافح وتكمل المشوار من غيره , عايشه حياتها على سيرته وبطولته، شهيد يعنى بنته اللي كان هو أبوها وأخوها وحبيبها وصديقها وحياتها ضهرها اللى كان شايلها وهوحاميها".

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وأكملت: "شهيد يعنى أولاد ماشافوش أبوهم.. أولاد سابهم وهما لسه صغيرين..أولاد محتاجين أبوهم.. محتاجين السند والضهر ..شهيد يعنى بطل بيفدى البلد بناسها ولسه جندى مجهول فيه كتير مايعرفهوش.. شهيد يعنى لسه فيه ناس مش فاهمه يعنى إيه إنسان بيموت علشانهم وحامى حدودهم".

واستكملت: "كلمة شهيد ... كلمة تقيلة لها وزنها ولازم تفهموا أن اللى بيموتوا وبيفدوا مصر دول مش مجرد أرقام فى قايمة نشوفها ونقول الله يرحمهم ، لأ دى كلمة معناها أن لولا الشهداء دول ماكنش بقي فيه مصر.. قلتها لما استشهد والدى ، مصر ليها كتير بس أنا مكنش ليا غيره .. فعلا مكنش ليا غيره ومصر كمان ملهاش غير رجالتها.

واختتمت: "ولاد بلدك رجال شعور بالفخر والقوة مقترن بوفاة القلب كون أنى بنت البطل الشهيد كل التحية إلى روح والدى البطل وكل شهيد فى بطن الأرض حى مازال يعلمنا كيف نحب الوطن".