شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزهر» ينعى المقدم الحوفي ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى الأزهر الشريف، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد اليوم أثناء قيامه بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة. وأشاد الأزهر بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمخططات الجماعات الإرهابية التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الأمنين، والنيل من أمن الوطن وسلامة أرضه واستقراره. وتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بخالص العزاء لأسرة الشهيد، ووزارة الداخلية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم الأمن والأمام والسلامة والاستقرار على مصرنا الغالية وشعبها الأصيل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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