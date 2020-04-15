شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الانتهاء من التقريرين الأول والثانى للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة المواود المائية والرى أنه تم الانتهاء من التقرير الأول والثاني الخاص بوزارة الرى لمكافحة الفساد، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 .

وأضافت سيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه تم التنسيق لعقد دورات تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتعريف موظفى الوزارة بالفساد وأشكاله وطرق مكافحته وذلك بهدف تكوين نواة وأعداد مدربين لنشر كيفية مكافحة الفساد لكل العاملين بالوزارة.

وتتضمن الإجراءات والسياسات التى وضعت لمكافحة الفساد ضوابط فى نظم التعيين والتوصيف الدقيق والعلمى لكل الوظائف وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات ورفع درجات الوعى الفنى والإدارى وفرض عقوبات رادعة على المفسدين وتحسين مستويات الأجور.

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وعلى مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الندوات والدورات بكل المحافظات والقطاعات وذلك لتعريف العاملين بما هو الفساد وكيفية مواجهته ورفع الوعى الفنى والإدارى للعاملين بالوزارة، حيث تم التأكيد على أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المُخوَّلة لتحقيق مكاسب خاصة وينتج عنه أضرار جسيمة من ضمنها الإضرار بمصداقية الدولة وأجهزتها وإهدار المال العام الذى يؤدى إلى إعاقة عملية التنمية وتدنى مستوى الأنشطة الخدمية والإنتاجية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمكافحة الفساد، حيث تتولى اللجنة مسئولية بحث كل شكاوى الفساد المتعلقة بالوزارة ودراستها وتقديم تقرير عنها تمهيدًا لاتخاذ اللازم نحوها.