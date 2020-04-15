شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث الأميرية تسيطر على ترندات تويتر.. مغردون: عاشت مصر برجال أمنها وتضحياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت أحداث الأميرية واستشهاد المقدم محمد فوزى الحوفى، وتصفية قوات الداخلية لـ7 عناصر إرهابية، على ترندات التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا فى مصر، حيث احتلت هاشتاجات "تحية للأبطال رجال الداخلية، محمد الحوفى، شهداء الوطن، شهيد الواجب" قائمة ترند تويتر فى مصر.

وحرص المدونون من خلال الهاشتاج، على الإشادة بقوات الداخلية التى نجحت فى القضاء على الخلية الإرهابية فى منطة الأميرية التى كانت تخطط لاستهداف أبناء الطائفة المسيحية خلال أعيادهم، كذلك تقديم التحية والتعازى للشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، الذى استشهد خلال ممارسة مهم عمله.

وتنوعن تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال إدريس الإدريسى: "عاشت مصر برجال أمنها وجيشها وقيادتها، تقبل الله الشهيد فى الصالحين، سيندحر الإرهاب ورعاته وقريبا"، وقالت ريم المقدمى: "رحم الله شهيد الوطن محمد الحوفى، ورحم شهداء الواجب الوطنى، اللهم اسكنه فسيح جناتك وانزل غضبك ومقتك على أعداء الإنسانية، وأرنا عجائب قدرتك فيهم يا الله". Advertisements





وقال سامح قريطم: "الضربة الاستباقية للجماعة الإرهابية فى وكرها من قطاع الأمن الوطنى ونجاح القوات فى تنفيذ خطة المداهمة بتصفية عناصر البؤرة، ومضة نصر مشرفة لقوات الأمن، رحم الله الشهيد المقدم محمد الحوفى، الله المستعان وتحيا مصر"، فيما قال آخر: "رحم الله البطل الشهيد محمد الحوفى، وشكرا لأبطال مصر العظماء، شكرا على تضحياتكم عشان نعيش فى أمان، شكرا عشان حق محمد الحوفى جيبتوه، شكرا عشان كل اللى يفكر يمس مصر وشعبها بيلاقى أسود بتدافع عنهم".





وكانت وزارة الداخلية، كشفت فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).





كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.





وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة)، وأنه تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.















