الإفتاء تحيى المقدم محمد الحوفى: إلى جنات الخلد أيها البطل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دار الإفتاء المصرية، تحية إلى رجال الأمن المرابطين للدفاع عن الوطن ضد الإرهابيين، وكذلك التحية إلى الشهيد البطل المقدم محمد فوزى الحوفى، مؤكدة أن قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار.

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على تويتر: "تحية إلى رجال الأمن المرابطين دفاعًا عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين، أنتم الأبطال، تحية إلى الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، إلى جنات الخلد أيها البطل، قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار".



الإفتاء

وكانت وزارة الداخلية، كشفت فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

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وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون إستخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة).

تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.