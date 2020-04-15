شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأشراف ينعى الشهيد المقدم محمد الحوفى ويشيد بتضحيات رجال الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشهيد المقدم محمد الحوفى بالأمن الوطني، الذى استشهد وهو يؤدى واجبه الوطنى فى مطارة عناصر الإرهاب والضلال.

وأشاد الشريف، فى بيان له، بنجاح جهود وزارة الداخلية فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن، معربا عن تضامنه الكامل مع التضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وأكد الشريف أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

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وشدد نقيب الأشراف على دعمه وتأييده الكامل للدولة المصرية قيادة وشعبا في حربها من أجل الاستقرار والمضي قدما نحو مستقبل رسمناه معا وسنمضي في تحقيقه مهما كلف هذا الوطن من تضحيات فستبقى مصر قوية عصية على الإرهاب الأسود.

وكانت وزارة الداخلية كشفت، فى بيان لها منذ قليل، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

- كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

- وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وباستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة).