شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إجراءات لـ"الزراعة" لزيادة إنتاج بطاطس المائدة والتصدير لـ6.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددًا من الإجراءات التى اتبعتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لزيادة الإنتاج المحلى لمحصول البطاطس لـ6.5 ملايين طن سنويًا، ما يساعد على زيادة صادرات بطاطس المائدة فى الأسواق الخارجية وزيادة المعروض فى السوق المحلى.

- تطبيق منظومة جديدة لزيادة الإنتاج بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى.

- استخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية للعفن البنى للبطاطس.

- التوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض والتقلبات الجوية.

- تكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج محصول البطاطس.

- توفير التقاوى من مناطق الإنتاج تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.

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- حملات مرورية مكثفة لزيادة الإنتاجية.

- مواجهة الأمراض والآفات التى تصيب المحصول ومخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.

- تقديم حزمة ارشادية شهريا للمزارعين لاتباع الممارسات الجيدة منذ بداية زراعة المحصول وحتى الحصاد.

فيما تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى، حملاتها المرور اليومية علي زراعات البطاطس الصيفى والمحاصيل البستانية في مختلف المحافظات وإعطاء جميع الإرشادات الفنية والتوصيات حول طرق الرى والتسميد والممارسات الجيدة لزيادة الإنتاج، ومواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية.

وتقوم اللجان الفنية بوزارة الزراعة، من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، وأمراض النبات، ووقابة النبات، بالتواصل المباشر مع المزارعين كإحدى أدوات وزارة الزراعة لتقديم خدماتها الإرشادية، كما تقوم بالمرور الميداني على الزراعات البستانية ومتابعة العمليات الزراعية خطوة بخطوة وحل جميع المشكلات لدى المزارعين لتحقيق إنتاج ذو جودة عالية كما وكيفا، وإعطاء جميع الإرشادات الفنية والتوصيات حول طرق الرى والتسميد والممارسات الجيدة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية الفترة الحالية.