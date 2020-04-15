الحكم على 4 متهمين بالتزوير والاستيلاء على 3 ملايين جنيه بأحد البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على 4 متهمين بتزوير محررات رسمية خاصة بأحد البنوك، والاستيلاء على 3 ملايين جنيه.

وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "م. م" موظف مبيعات، و"ه. م" مدير وشريك شركة صمول وورلد ترفيل، و"ش. ص"، و"و. ك".

وكشف قرار الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم، وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب هي "كشوف حسابات للمتهمين من الثاني حتى الأخير، وكشف حساب للشاهدة الخامسة"، منسوب صدورها لبنك مصر لتنمية الصادرات وذلك بطريق الاصطناع الكامل على غرار المحررات الصحيحة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها فقام بإنشاء المحرر على غرار المحررات الصحيحة منها ومهرها بأختام نسبها زورا لتلك الجهة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين استعملوا المحررات، بأن قدموها لبنك أبوظبي عن طريق المتهم الأول محتجين بما ثبت بها من بيانات، وتمكنوا من الاستيلاء على 3 ملايين و680 ألف جنيه، من أموال بنك أبوظبي الأول بطريق الاحتيال، بأن استعملا طرقًا احتيالية من شأنها إيهام موظفي البنك بواقعة مزورة هي كون المتهمين من الثاني حتى الرابع لديهم حسابات ببنك مصر لتنمية الصادرات، وأحقيتها في الحصول على التسهيلات الائتمانية بضمان تلك الحسابات المزورة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.