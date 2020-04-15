قضايا الدولة تنعي الشهيد "الحوفي": الشعب بجيشه وشرطته مستمرين في دحر الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية.

وصرّح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، بأن جميع مستشاري الهيئة يتقدمون بخالص العزاء إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأسرة الشهيد والشعب المصري.

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وأضافت الهيئة في بيان مساء الثلاثاء "ندعوا الله تعالى للمصابين بالشفاء العاجل".

وأكدت الهيئة أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتمت الهيئة بيانها "حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها من كل سوء".