محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بالأمن الوطني، والذي استشهد خلال التصدي لخلية إرهابية مسلحة بمنطقة حي الأميرية شمال القاهرة اتخذت من منزل بالمنطقة مقرًا للتحضير للعمليات الإرهابية التي توجه ضد المواطنين المصريين وجهاز الشرطة.
وتقدمت المنظمة، وفق بيان، اليوم الثلاثاء، لأسرة الشهيد بأخلص التعازي، مؤكدة: سنذكر دائما الأبطال الذين يضحون من أجل الوطن وفي سبيل التصدي لجماعات إرهابية تسعى لفرض تصوراتها المعتمدية على المجتمع باستخدام القوة المسلحة.
وأوضحت: أشار شهود عيان إلى استمرار تبادل إطلاق الرصاص بين المجموعة المسلحة ورجال الشرطة لمدة 4 ساعات علي الأقل، وسيرت وزارة الداخلية سيارة بمكبر صوت تناشد المواطنين الابتعاد عن الشرفات حتى لا تطالهم أي إصابات في ظل إطلاق الرصاص.
وتابعت: أدى هذا إلى سقوط ضابط شهيد وإصابة آخر واثنين من رجال الشرطة بينما سقط 7 إرهابيين قتلى وضبط معهم أسلحة ومتفجرات وذخائر.
كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة المصرية" تنعى المقدم محمد الحوفي: سنذكر أبطال الوطن دائما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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