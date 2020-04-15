الداخلية: الخلية الإرهابية كانت تستهدف تنفيذ عمليات بالتزامن مع أعياد الأقباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعمران:

قالت وزارة الداخلية، إن عنصار الخلية الإرهابية التي لقت مصرعها إثر تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، كانت تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد عيد القيامة.

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، مصرع 7 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة داخل مخبأهم بالأميرية.

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

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تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها ما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية بحوزتهم؛ 6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التعامل أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضح البيان أنه تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

تم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.