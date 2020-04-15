رئيس القطاع الديني بالأوقاف ينعى الشهيد الحوفي.. ويشيد بجهود الجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، بوزارة الأوقاف، بخالص الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال .
وثمن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، الجهود المبذولة من الجيش والشرطة في مواجهة هذه القوى الظلامية.
ودعا رئيس القطاع الديني، المولى عز وجل أن ينزله منازل الشهداء المكرمين وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وترفضها كافة الأديان السماوية، وتأباها التقاليد والأعراف الإنسانية.
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