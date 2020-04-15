نقيب المحامين ناعيا "شهيد الأميرية": التاريخ يكتبه الأبطال أمثال "الحوفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد مساء الثلاثاء، خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية بحي الأميرية في القاهرة، قائلا: "إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن".

وجاء نص البيان كالتالى:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

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إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.

وأتقدم بخالص العزاء لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية ولأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي الذي استشهد خلال إطلاق نار متبادل مع خلية إرهابية مساء الثلاثاء، بحي الأميرية في القاهرة، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمده برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأعرب عن خالص أمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشدد على موقف نقابة المحامين التاريخي الراسخ الداعم لكل قضايا الوطن، وفي مقدمتها خلال المرحلة الراهنة مكافحة الإرهاب من خلال الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء عليه لتحقيق استقرار الوطن وأمن المواطن".

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