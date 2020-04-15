شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الشهيد محمد الحوفي ويشيد بتضحيات وبطولات رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة عناصر الإرهاب والشر والضلال، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وزملاءه الصبر والسلوان.
ودعا وزير الأوقاف إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين أو يرتكب جريمة التحريض ضد الوطن، أو يروج أفكارًا من شأنها أن تضر بأمن الوطن وسلامة أبنائه.
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