شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يقتل إعلانات الشوارع فى مصر: اللوحات خاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كتل حديدية مظلمة تنتشر فى شوارع مصر، فوق الكبارى، والمحاور والطرق الرئيسية، انطفأت أنوارها فى لحظة واحدة، بعد أن كانت تنبض بالحياة والبهجة قبل أسابيع قليلة، إنه فيروس «كورونا» الذى قضى نهائيا على صناعة إعلانات الطرق فى مصر، بحسب أشرف خيرى، رئيس شعبة صناعة الإعلان فى اتحاد الصناعات، والذى قال إن 98% من اللوحات الإعلانية فى ربوع مصر توقفت تماما، وأن الصناعة تعيش حالة انهيار حقيقى لم تر مثله على مدار عقود.

وأضاف، لـ «المصرى اليوم»، أن الشركات المتعاقدة مع وكالات الإعلان، أبلغتهم منتصف مارس الماضى، بوقف حملاتها الترويجية على اللوحات الإعلانية، وطالبت بضرورة إزالة الملصقات سريعا، مع بدء تطبيق قرارات حظر التجوال وتقييد الحركة فى الشوارع والأماكن العامة.

وتابع خيرى: «الأمر لم يتوقف عند ذلك، لكنه زاد الأمر فداحة بفسخ التعاقدات الإعلانية عن شهرى إبريل ومايو، بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الأضحى، وهما الموسم الأهم للإعلان فى مصر، وتعتمد عليه الشركات فى تغطية نفقاتها وتحقيق الأرباح لباقى العام، ويوجد فى مصر أكثر من 5000 لوحة إعلانية، ما يعمل منها حاليا لا يتحاوز 20 أو 30 لوحة، أغلبها نتيجة تقديم الوكالات المعلنة عروضا لتعاقدات سنوية مقابل حصول الشركة المعلنة عن فترات عرض إضافية العام المقبل، او إعلانات لإحدى شركات إنتاج الكلور والتى نفذت حملة صغيرة فى الأسواق، بينما تستحوذ الشركات العقارية على 60% من الإعلانات على الطرق، والنسبة الباقية للصناعات الغذائية والمشروبات وذلك خلال موسم رمضان». ولفت خيرى إلى أن الشركة الوطنية للطرق، والشركة الوطنية للبترول التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تحركتا سريعا واستشعرتا الخطر الذى حل بصناعة الإعلان، وقررتا إعفاء كافة الوكالات الحاصلة على حق الامتياز الإعلانى على الطرق التابعة لها، من رسوم التراخيص عن شهر إبريل الجارى، معربا عن أمله فى اتخاذ الجهات الأخرى مثل هيئة الطرق والكبارى والمحافظات قرارات مثيلة لتخفيف وطأة المشكلة على شركات إعلانات الطرق، معرباً عن أمله فى تحسن الوضع قبل موسم الصيف، موضحاً أن الإعلانات على الطرق الساحلية مثل الساحل الشمالى والبحر الأحمر تعمل خلال الصيف فقط، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يعنى إفلاس الشركات.