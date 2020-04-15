شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان ضحية كورونا بقرية «الحدين» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نحو 20 شخصًا، مساء الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان ضحية كورونا بقرية الحدين في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، والذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى العزل كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملة لتطهير وتعقيم منزل المتوفى ومقابر القرية وعدد من الشوارع المحيطة، بينما قام شباب القرية بحملات لتطهير وتعقيم شوارع القرية. وقال المهندس أحمد أبواسماعيل، ابن عم المتوفى، إن المصلون أدوا صلاة الجنازة على جثمان المتوفى وهو داخل السيارة متباعدين عن بعضهم وهم يرتدون الكمامات والقفازات، ووقام فريق من الصحة قادم مع الجثمان بأعمال دفن المتوفى، وتم تطهير سيارة الإسعاف عند وصولها، كما تم تعقيم وتطهير الحاضرين، وكذلك المقبرة قبل وبعد دفن المتوفى.

وأشار عمرو صبرى المسلمانى، من أهالى قرية الحدين، إن أهالى القرية تعاملوا مع الأمر بشكل حضارى، وأنهم جميعًا يشاطرون اسرة المتوفى العزاء في مصابهم الأليم، وأن أهالى القرية متحضرين ومثقفين وعلى خلق وعلم دينى، ولا يوجد أي أحد من أبناء القرية اعترض على دفن المتوفى رحمه الله.