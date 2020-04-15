شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة.
وتقدمت الكنيسة في بيان، الثلاثاء، بخالص العزاء لأسرة الشهيد وتصلي أيضًا من أجل المصابين. وتوجهت الكنيسة بالتحية لرجال الشرطة المصرية الذين يقدمون أرواحهم في سبيل التصدي للإرهاب، فداءًا للوطن، مؤكدة تضامنها الكامل مع القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الباسلة وكافة القوى الوطنية في معركتهم مع الإرهاب الغاشم، فلن تزيدنا هذه العمليات الإرهابية الغادرة سوى إصرارًا وتمسكًا بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني كحائط صد في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات.
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