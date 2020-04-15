شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة ينعى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي ابن دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني، ابن مدينة دمنهور، الذي استشهد مساء الثلاثاء، خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وأكد المحافظ، في بيان، مساء الثلاثاء، أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولته دائما في قلب كل أبناء المحافظة وقلب كل مصرى.

وقال المحافظ: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيد الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وثمن المحافظ بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الابطال في المواجهات مع الخلية الإرهابية، وجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية عمومًا الذين يقدمون دمائهم الذكية فداءًا للوطن، في نموذج فريد للتضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن.