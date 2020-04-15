شكرا لقرائتكم خبر عن الغواصة «S43» تغادر ألمانيا تمهيدًا لانضمامها للقوات البحرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
غادرت الغواصة «S43» ألمانيا، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة إلى مصر، حيث تتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كيلومتر، وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح.
وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى.
وتجرى الغواصة «S43» عددًا من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية، فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة.
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الوضع في مصر
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اصابات
2,350
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تعافي
514
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وفيات
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