شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الإنجيلية» تنعي ببالغ الحزن والأسى الشهيد الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، ببالغ الحزن والأسى، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بالأمن الوطني، الذي استشهد اليوم إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، والتي نجحت فيها قوات الأمن في تصفية كل عناصر الخلية الإرهابية.

وتقدمت الطائفة، فى بيان لها أمس بخالص العزاء لأسرة الشهيد وللوطن أجمع.

وقال البيان، «نصلي أن يمنحهم الله العزاء والصبر. ونصلي لأجل الشفاء العاجل لكل رجال الشرطة الذين أصيبوا جراء هذه المواجهة».

وأعرب البيان على تقديره بالاجلال والاعتزاز لهذا الدور الوطني الجسور لرجال الأمن الذي يقومون به في سبيل حماية الوطن والمواطنين، والتضحيات الجليلة للحفاظ على أمن الوطن.

واختتم البيان ، «نصلي من أجل سلامة بلادنا من كل شر، وأن يُجتَث وباء الإرهاب الغاشم، ونثق أن الوطن سينتصر فوق كل شر».

Advertisements