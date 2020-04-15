شكرا لقرائتكم خبر عن للطفل والنشء.. خدمات تفاعلية عن بُعد بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية خدمات معلوماتية وتفاعلية للأطفال والنشء من خلال مكتبتي الطفل والنشء، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتبتين، وتشمل حكي قصص يقدمها أشهر كتاب لأدب الأطفال، وكذلك تعريف الأطفال والنشء بأهم المواقع المعلوماتية التي تساعدهم على تنمية المهارات الشخصية والثقافية، بالإضافة إلى طرق تعلم اللغات والروابط التي تفيدهم في التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن طرق الوقاية من الفيروس، وكيفية الحفاظ على الصحة.

وبحسب بيان، الثلاثاء، يستفيد من هذه الخدمات التي تقدم عن بعد أولياء الأمور من خلال لقاءات مع المتخصصين في المجال النفسي والصحي وتقديم محاضرات قصيرة للتوعية؛ تشمل الموضوعات التي تهم الأسر المصرية سواء في كيفية التعامل مع متطلبات المرحلة السنية التي يمر بها أبناؤهم والإفادة من الوقت المتاح بشكل جيد.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل على زيادة وتنويع الخدمات التي تقدمها على الصعيد الرقمي، منها إتاحة نحو مائتي ألف كتاب على شبكة الانترنت، وتقديم خدمات للباحثين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنشء عبر وسائط الكترونية، فضلا عن القيام بجولات حية المتاحف الموجودة بها على الصعيد الإلكتروني، وتقديم الأعمال الثقافية والفنية بها على قناتها على يوتيوب.