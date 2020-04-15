شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب، وهجوم أبطال قوات الشرطة على وكر الإرهابيين بمنطقة الأميرية ما أدى إلى مصرع عناصر خلية إرهابية داهمتها قوات مكافحة الإرهاب في الأميرية، واستشهاد المقدم محمد الحوفي أثناء المواجهات مع أعضاء الخلية الإرهابية.

ودعا مفتى الجمهورية، في بيانه، الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وأكد مفتى الجمهورية أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس يقظة أبطال الشرطة في التصدى للجماعات والتنظيمات الارهابية ومخططاتها الشيطانية لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأشاد مفتى الجمهورية بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

ودعا المفتى إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بموفور رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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