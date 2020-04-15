شكرا لقرائتكم خبر عن قادمة من الصين.. إحباط إدخال 19 طن ألعاب نارية وشماريخ إلى البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشماريخ والألعاب النارية المحظور استيرادها طبقا الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والتعليمات الأمنية ولخطورتها على صحة المواطنين والأمن العام.

وبناءً على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الحركة بالاشتباه في مشمول حاوية 40 قدم رقم YMLU 855372/ 6 قادمة من هونج كونج ومقيدة تحت رقم مهمل ٤٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بإسم شركة م. ا .ل والصنف طبقا للمستندات لفات ورق بوزن ٢١ طن فتم العرض على جهاز الفحص بآشعة إكس راي بمعرفة أحمد مصطفى رئيس قسم الفحص وخالد السيد مدير الإدارة فتم الإفادة بوجود كثافات مختلفة.

وتشكّلت لجنة مشتركة من أنور شفيق، ومحمد مسعود، تحت إشراف وجيه لطفي، مدير إدارة الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود 527 طرد شماريخ وألعاب نارية متنوعة بوزن 19 طنًا و400 كيلو جرام.

وقرر حسام حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.