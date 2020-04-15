شكرا لقرائتكم خبر عن قرية تراثية.. فودة يوجه الشكر لأهالي قرية الجبيل بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالشكر والتقدير لأهالي قرية الجبيل بطور سيناء لمشاركتهم في تطويرها.

وبحسب بيان، الثلاثاء، عرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، الخطوات التي اتخذها أهالي الجبيل استعدادًا لتطوير القرية وتجميلها لتصبح نقطة جذب تراثي ثقافي للمدينة.

جاء تفاعل وتعاون الأهالي بعد عرض خطة التطوير عليهم وإدماجهم ضمن آليات المشاركة المجتمعية الفعالة.

وكان اعترض أهالي الجبيل في بداية خطة التطوير حتى تم العرض عليهم واقتنعوا بالتطوير.

قرية الجبيل بجنوب سيناء

قرية الجبيل بجنوب سيناء

قرية الجبيل بجنوب سيناء

قرية الجبيل بجنوب سيناء

قرية الجبيل بجنوب سيناء