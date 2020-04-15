شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك يتحدث عن صحة والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة والدته سوزان. وعبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال علاء مبارك ردا على سؤال لأحد متابعيه حول مدى صحة الأخبار المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي: «الحمد لله بخير، ولكن للأسف هناك أخبار كاذبة يتم تداولها على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها أي أساس من الصحة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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