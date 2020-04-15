«المصيلحي»: استخراج بطاقات تموين للعمالة غير المنتظمة بعد مراجعة بياناتهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إنه لا يوجد إعلان واضح بشأن إضافة المواليد باستثناء الفئات الأكثر احتياجا. وتابع «المصيلحي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «تم إضافة 450 ألف بطاقة جديدة للفئات الأكثر احتياجا بإجمالي مستفيدين يصل إلى 2 مليون مواطن».
وأشار إلى أنه سيتم استخراج بطاقة تموينية للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم، لافتا إلى أن عدد المستفيدين في البطاقات الجديدة لن يزيد عن 4 أشخاص.
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