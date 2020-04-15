شكرا لقرائتكم خبر عن «القديسة الشفيعة كورونا في مواجهة الأوبئة».. محاضرة إلكترونية بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الإنترنت Facebook Live بعنوان «القديسة القبطية كورونا.. شفيعة الأوبئة والأمراض المعدية»، في الثامنة من مساء غدا الأربعاء. يلقي المحاضرة الدكتور عزت صليب خبير التراث القبطي بوزارة السياحة والآثار ومدير عام ترميم الآثار القبطية بوزارة الآثار، والذي عمل لأكثر من ثلاثين عامًا في المتحف القبطي والعديد من الأديرة والكنائس الأثرية، وقام بتصميم وتنفيذ ستة عشر متحفًا للآثار القبطية في عدد من الأديرة الأثرية آخرها متحف دير العزب في الفيوم.

وتنقل المحاضرة على صفحة موقع التواصل الاجتماعي Facebook، التي تحمل عنوان مركز الدراسات القبطية Center of Coptic Studies، وتعد القديسة كورونا قديسة مصرية وردت سيرتها ضمن قصة استشهاد القديس بقطر 177م، انضمت إلى صفوف الشهداء بعد إيمانها بالمسيحية، بعد أن كانت من أصول وثنية. واستشهدت بطريقة وحشية بعد أن تم ربط جسدها بين شجرتين فتمزق إلى نصفين.

معنى اسم كورونا الإكليل أو التاج، واعتبرت شفيعة للأوبئة والأمراض المعدية، ووردت سيرتها في العديد من المراجع الحديثة نقلًا عن مصدر قديم ربما يعود إلى الفترة من القرن الرابع إلى السادس الميلاديين، وجسدها محفوظ في مدينة انتزو بشمال إيطاليا.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية اتجهت في إطار الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد إلى التوسع في تقديم خدماتها على الفضاء الإلكتروني من خلال نشر مائتي ألف كتاب على الإنترنت، وإتاحة خدمات للباحثين عن بعد، وتقديم الأعمال الفنية والثقافية على قناتها على يوتيوب، فضلا عن الافادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع قطاعات واسعة من المهتمين.