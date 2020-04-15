النيابة الإدارية: تضحيات الشرطة تزيد الشعب عزيمة على مجابهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالإنابة عن جموع أعضاء النيابة الإدارية بالتعازي لجموع الشعب المصري العظيم فى وفاة شهيد الواجب الوطني مقدم الشرطة محمد فوزي الحوفي بالأمن الوطني، الذى استشهد خلال أداء واجبه المقدس فى مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية. وأكدت النيابة الإدارية في بيان لها على وقوفها قيادة وأعضاءً وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الشرطة المصرية البواسل في مواجهتها الشاملة مع الإرهاب الذي انتهجته جماعات وأفراد إجرامية خسيسة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه، وأن تلك التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة المصرية لن تزيد الشعب المصري باسره إلا إصرارا وعزيمة على مجابهة تلك العناصر وانفاذ القانون لينعم كل مواطن بالأمن والأمان.

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