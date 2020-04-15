شكرا لقرائتكم خبر عن احنا شبعانين ومبسوطين بريسنا.. مواطن مصرى يهاجم أردوغان وإخوان تركيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مواطن مصرى هجوما عنيفا على الرئيس التركى أردوغان، وعناصر جماعة الإخوان فى تركيا، بعد صرفه منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس السيسى، لمساعدة عمال اليومية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالى مليون و500 ألف عامل.

وقال المواطن فى الفيديو، الذى تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا: "تحيا مصر.. تحيا السيسى.. تحيا القوات المسلحة، يا أردوغان.. مصر أهى بتصرف الفلوس للشعب.. احنا شبعانين يا معتز يا مطر يا محمد يا ناصر، الموظفين كلهم بشوات وبيصرفولنا.. احنا مبسوطين بالريس بتاعنا والجيش بتاعنا.. تحيا مصر".





واستمرت اليوم الثلاثاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وفروع البنك الزراعى المصرى فى استكمال صرف المرحلة الأولى لمنحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمضاربين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه لكل مستحق بإجمالى مليون و500 ألف عامل.

Advertisements





وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان منذ صباح اليوم الثلاثاء، عددا من مكاتب البريد التي تقوم بصرف المنحة للتأكد من تطبيق آليات وقواعد الصرف للذين وصلتهم رسائل نصية على هاتفهم بمكان الصرف وميعاده، فضلا عن إزالة أية معوقات فى المكاتب التى بها أعداد كبيرة للصرف.





وفى جولته التفقدية بمكاتب بريد هليوبوليس بحرى وروضة شيراتون، وجه الوزير بضرورة ضمان مسافات تباعديه بين كل فرد يقوم بصرف المنحة، حرصاً على سلامتهم، كما تم توزيع كمامات ووسائل الوقاية على المواطنين فى المكاتب وأمامها.

وفى تفقده مكتب بريد الثانوية الجوية اشتكى المواطنون للوزير من انتظارهم فترة طويلة منذ الصباح الباكر، وعلى الفور اتصل الوزير برئيس هيئة البريد المصرى لإزالة المشكلة المتعلقة بضعف شبكة الانترنت، التى تم التعامل معها فوراً وحلها وبدأت عملية الصرف بشكل طبيعى وبانتظام.