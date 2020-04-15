شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى المعصرة عن غلق 3 محلات تبيع لحوم حمير: "الناس بتقول بقالنا 20 سنة بناكل عندهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة، تحية كبرى لقوات الأمن على الدور البطولى فى عملية القضاء على خلية إرهابية بمنطقة الأميرية، وتابع: "الأمن المصرى عيون مصر الساهرة ونحتسب الشهيد فى جنة الخلد.. مع كل شهيد يسقط يولد عشرات الشهداء ممن سيكملون المسيرة.. مصر ستظل مقبرة الإرهاب وعرين الأبطال على مر العصور".

وفى سياق آخر، أضاف "جبريل" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب تحارب الفساد أيضاً، وتابع: "اليوم تم تحرير ثلاث محاضر رسمية بقسم الشرطة المعصرة لبعض محال التى ثبت أنها تبيع لحوم خيول وحمير، وفيه ناس بتقولنا: بقالنا 20 سنة بناكل عندهم".

وشدد رئيس حى المعصرة، إلى أن هناك تضافر بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية من أجل حماية المواطنين، من الفاسدين وضعاف النفوس، وتابع: "سنستخدم الردع تجاه الفاسدين.. وتحقيق العدالة اليوم أحدث حالة من الفرحة الكبيرة للمواطنين ممن شاهدوا الواقعة، وشعروا بأن هناك مؤسسات تعمل على حماية صحته وهتفوا تحيا مصر".