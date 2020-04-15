شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الداخلية: خلية الأميرية خططت لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الداخلية فى بيان لها منذ قليل، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها،مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة).

- كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

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- وفى ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون إستخدامها فى تنفيذ مخططهم الإرهابى وبإستهدافه عثر على (4 بنادق آلية- كمية من الذخيرة).

تم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.