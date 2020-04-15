شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نبحث توفير كوبونات للحصول بقيمتها على سلع غذائية كبديل للكراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم دراسة كيفية وجود بونات بالمنافذ التابعة للوزارة بقيمة سلع غذائية ويستطيع المواطن شراء هذه الكوبونات واعطائها لمن يريد من المستحقين بدلا من الكراتين الغذائية وذلك للتسهيل على المواطنين وكذلك ايضا اتاحة الحرية للمواطنين فى الحصول على السلع التى يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات.

جاء ذلك ردا على مطالبة احد المواطنين خلال لقاء الوزير مع الاعلامى أحمد موسى على شاشة صدى البلد بشأن توفير بونات بقيمة مالية كبديل للكراتين الغذائية ، حيث اوضح الوزير انه سيتم بحث ذلك ، لافتا الى انه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود أى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم اتخاذ آليات جديدة لتوفير كل منتجات رمضان من خلال العديد من منافذ السلاسل التجارية الكبرى وأيضا منافذ الشركات التابعة للوزارة، وأنه تم البدء فى طرح المنتجات وستستمر لمدة شهر حتى 10 مايو المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأن نسبة التخفيضات تبدأ من 15 وتصل إلى 30 % لبعض المنتجات مع توفير كافة السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بجانب زيادة الكميات المطروحة من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.