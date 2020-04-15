شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط مخزن أسلحة يمتلكه إرهابيو الأميرية فى منطقة المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت الداخلية، أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن للايواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها.

وأسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، فيما استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، واصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.

وفي ذات الاطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدمها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة.

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