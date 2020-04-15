شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام العشرة المقبلة تتطلب البقاء فى المنزل لمنع تفشى الكوررنا، وأن وزارة الإنتاج الحربى تعمل حاليا على تصنيع أجهزة تنفس صناعى، كما أن الدولة تقوم حاليا بصرف مبالغ مالية للعاملة غير المنتظمة، وتوفر ما يقرب من 2.3 مليار جنيه لهم، وأنه يرى أن التوازن بين عدم التجمعات وكذلك العمل، حيث إن الدولة خفضت عدد العاملين فى مؤسسات الدولة.

وطالب الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس كورونا، لافتا إلى أن كل ما اتخذته الدولة من إجراءات يشيد بها الجميع قائلا:" ابنى فى أمريكا وبيتصل بيا وبيقول الناس بتتكلم عن تجربة مصر".