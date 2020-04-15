وزير التموين: توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأيام العشرة المقبلة تتطلب البقاء فى المنزل لمنع تفشى الكوررنا، وأن وزارة الإنتاج الحربى تعمل حاليا على تصنيع أجهزة تنفس صناعى، كما أن الدولة تقوم حاليا بصرف مبالغ مالية للعاملة غير المنتظمة، وتوفر ما يقرب من 2.3 مليار جنيه لهم، وأنه يرى أن التوازن بين عدم التجمعات وكذلك العمل، حيث إن الدولة خفضت عدد العاملين فى مؤسسات الدولة.
وطالب الوزير خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس كورونا، لافتا إلى أن كل ما اتخذته الدولة من إجراءات يشيد بها الجميع قائلا:" ابنى فى أمريكا وبيتصل بيا وبيقول الناس بتتكلم عن تجربة مصر".
وأضاف الوزير، أن هناك تعاونا بين كافة أجهزة الدولة والحكومة من أجل حماية المواطنين والوقاية من فبيروس كورونا المستجد، مطالبا الجميع باتباع كافة الإجراءات الوقائية وأنه يوجد لدينا 4 آلاف سرير تنفس صناعى بالمستشفيات وجارى زيادة 1000 سرير أخر، كما أن 85 ٪ من الحالات المصابة بفيروس كورونا حالات بسيطة وأن خطورة الفيروس هو أنه سريع الانتشار كما أنه يتم إعداد مناطق عزل حاليا فى مراكز الشباب والمدن الجامعية ومراكز إيواء من وزارة التضامن حتى يكون لدينا كافة الاستعدادات.
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