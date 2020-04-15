شكرا لقرائتكم خبر عن بيان الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الداخلية بأنه وردت معلومات للامن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق للفكر التكفيري تستغل عدة أماكن للايواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بتزامن أعياد الاقباط، وتم استهدافهم مما أسفر عن مصرع 7 منهم.







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