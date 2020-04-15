- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث صورة لشهيد الأمن الوطنى المقدم محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365، على صورة حديثة للشهيد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني، والذي استشهد خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.
والضابط الشهيد من مواليد محافظة البحيرة دفعة 2004 شرطة، عمل فى بداية تخرجة بمديرية أمن القاهرة، ثم ضابطا بمباحث شرق القاهرة والتحق بقطاع الأمن الوطنى فرع القليوبية، ثم فرع الأمن الوطني بالجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحدث صورة لشهيد الأمن الوطنى المقدم محمد الحوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.