شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث صورة لشهيد الأمن الوطنى المقدم محمد الحوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365، على صورة حديثة للشهيد المقدم محمد الحوفي ضابط الأمن الوطني، والذي استشهد خلال الاشتباكات التي جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

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والضابط الشهيد من مواليد محافظة البحيرة دفعة 2004 شرطة، عمل فى بداية تخرجة بمديرية أمن القاهرة، ثم ضابطا بمباحث شرق القاهرة والتحق بقطاع الأمن الوطنى فرع القليوبية، ثم فرع الأمن الوطني بالجيزة.