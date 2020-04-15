شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينعى الشهيد المقدم محمد فوزى.. ويؤكد: مصر قادرة على اقتلاع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وجميع أعضاء المجلس، شهيد الواجب المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.

وأكد مجلس النواب في بيان له منذ قليل، أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.

وأضاف ستظل مصر بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره.. واختتم البيان "رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين وإنا لله وإنا إليه راجعون".