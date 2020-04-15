شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى توفير 2.3 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة، لمساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف، على المصيلحى وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ابنه في أمريكا يؤكد له أن الجميع هناك يتحدث عن إدارة مصر لأزمة كورونا.

وحول رأيه بشأن عدم مناسبة فرض الحظر الكامل قال: "ما يتماشى مع بعض الدول قد لا يكون مفيدا في بلاد أخرى، مؤكدا أن الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث في نيويورك وإيطاليا والسويد".

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وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المصيلحي: "الرئيس وجه بأهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لكافة السلع منذ فترة وهو ما يمنح طمأنينة في وقت الأزمة"، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية في أزمة فيروس كورونا، وأن الدولة قررت تخفيض أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن 4% فقط من مصابي كورونا حول العالم يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي.

وناشد المواطنين بالبقاء بالمنازل لمواجهة كورونا قائلا: "احمي نفسك، لو التزمنا الأسبوعين المقبلين نقدر نخرج بسلام".