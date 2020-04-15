شكرا لقرائتكم خبر عن بيان لوزارة الداخلية بعد قليل حول حادث الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة الداخلية بيان بعد قليل، حول حادث الأميرية الإرهابي. وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع بحي الأميرية. وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع. Advertisements

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