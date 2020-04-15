شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مكافحة الإرهاب تقضى على خلية الأميرية..وأنباء عن استشهاد ضابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية. Advertisements وأفادت أنباء عن استشهاد ضباط أمن وطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة، وهو المقدم محمد فوزى الحوفي أثناء الموجهه مع العناصر الإرهابية في الأميرية.

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