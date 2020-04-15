شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تصدر بيان هام بعد قليل بشأن أحداث الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة الداخلية بيان هام بعد قليل بشأن أحداث الأميرية، والتى شهدت تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وعناصر إرهابية داخل شقة سكنية بمنطقة الأميرية، وأسفر الحادث عن استشهاد الرائد محمد فوزى الحوفى.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تصدر بيان هام بعد قليل بشأن أحداث الأميرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.