شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نفذنا 11436 إزالة خلال 10 أيام.. وتحويل 144 شخص للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بتنفيذ 11436 حالة إزالة لتعديات جرت خلال العشرة ايام الأخيرة فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "ضعاف النفوس استغلوا ظروف الدولة في مواجهة كورونا وقاموا ببعض المخالفات بالبناء المخالف والتعدى على أراضي الدولة".

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه خلال العامين الماضيين تم تحويل 144 شخص لجهات التحقيق المعنية بسبب التعديات على أراض الدولة.

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وواصل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وسيتم اتخاذ عقوبات رادعة مانعة حتى لا تتكرر هذه المخالفات مرة أخرى"، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 15 موجة إزالة خلال العامين الماضيين، واسترجاع حقوق الشعب.

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات خلال ال 24 ساعة الأخيرة فيما يخص حملات إزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 86 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1236 حالة واسترداد حوالي 192 ألف متر مربع ليصل الاجمالي 2 مليون و192 ألف متر مربع وإزالة 125 حالة تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى 176 إزالة على مساحة 693 فدانا ليصل إجمالي ما تم استرداده حوالي 1450 فدانا من أملاك الدولة بالمحافظات.

كما تم إزالة 230 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 3207 حالة بإجمالي 104 آلاف متر مربع، و424 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضي الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3921 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.