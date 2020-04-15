شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو لوكر الخلية الإرهابية فى منطقة الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر فيديو الوكر الإرهابى الذى استخدمته العناصر الإرهابية للاختباء من قوات الأمن، واستخدامته أيضًا لإطلاق النار على القوات المتمركزة في شوارع الأميرية، والتي كانت تتعامل مع هذه التشكيلات الإرهابية.

ومنذ قليل، كانت قد نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية.

وكان قد استشهد ضباط أمن وطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة، وهو الرائد محمد فوزى الحوفي أثناء الموجهة مع العناصر الإرهابية في الأميرية.