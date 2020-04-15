شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. هنا كانت تختبئ خلية الأميرية الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 بثا مباشرا من محيط الشقة السكنية التي كانت تقيم بها خلية الأميرية الإرهابية، والتى شهدت تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية، أثناء محاولة القبض عليهم. Advertisements

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