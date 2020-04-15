شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعقد اجتماعا عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع لتنسيق جهود مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعقد اجتماعا عبر الفيديو مع قادة مجموعة السبع لتنسيق جهود مواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مازحا لسيدة متعافية من فيروس كورونا تحضر اجتماع البيت الأبيض للمتعافين، قالت إنها تعافت بنسبة 85% من الفيروس، أن تبتعد عنه.

ويجتمع ترامب حاليًا مع العديد من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، حيث يتطلع الرئيس إلى إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.

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عندما قالت إحدى النساء الحاضرات لاجتماع البيت الأبيض إنها تعافت حوالي 85٪ من الفيروس ، قال لها الرئيس مازحا أن تبتعد عنه.

وأثنى الرئيس مرة أخرى على دواء المالاريا كعلاج لكوفيد-19.

وقالت السيدة التى مزح معها إنها عانت هى وزوجها من الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والرعشة وصعوبة التنفس، موضحة أن شفائهما استغرق حوالى شهرا.