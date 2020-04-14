شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» ينعى الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس، بمزيد من الحزن والأسي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي من قوات الأمن الوطني، الذي استشهد، الثلاثاء، بمنطقة الأميرية بالقاهرة خلال أدائه واجبه تجاه وطنه.

وذكر مجلس النواب، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء، أن دم الشهداء الطاهر أمانة في أعناقنا جميعا؛ وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادا.

وأضاف أن مصر بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره؛ رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين.