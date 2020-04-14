شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم سلام للشهيد المقدم محمد الحوفي: «نقصنا واحد.. هيبات في الجنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تدوال ضباط على صفحاتهم السخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعظيم سلام للشهيد محمد فوزي الحوفي، المقدم بقطاع الأمن الوطني، وابن محافظة البحيرة، الذي استشهد في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية بمنطقة الأميرية. وقال أحد الضباط في محادثة للقائد: - تمام تصفية الإرهابيين يا فندم.. حمينا البلد من شرهم.. حمينا أهلنا وعرضنا. - رجعتو كاملين يا رجالة؟ - لا يا فندم.. نقصنا واحد هيبات في الجنة بإذن الله. - يا بخته عند ربنا.. يلا يا رجالة نقف على غسله ودفنته عشان نودعه. - متدمعش.. امسح دموعك.. واقراله الفاتحة وادعيله. - الله يرحم اللي راح.. وحمدلله على سلامة اللي رجع. Advertisements «الحوفي» خريج دفعة 2004، وأحد أكفا ضابط قطاع الأمن الوطني، وله طفلين، وكانت مهمته ملاحقة العناصر الإرهابية وتنفيذ تكليفات وقرارات النيابة بالضبط والإحضار. وسبق تعرض «الحوفي» للإصابة أثناء ملاحقة عنصر إرهابي في الوراق بشارع التل. وقال زملاؤه إن الشهيد قدم روحه لإحباط مخطط كان يستهدف الوطن والدولة المصرية، وأنه أدى فريضة الحج عام 2017. الوضع في مصر

اصابات 2,350

تعافي 514

وفيات 178

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعظيم سلام للشهيد المقدم محمد الحوفي: «نقصنا واحد.. هيبات في الجنة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.