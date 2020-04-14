شكرا لقرائتكم خبر عن رموز ومؤسسات تنعى الزميلة غادة الشريف «صائدة الجوائز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزميلة غادة محمد الشريف، الصحفية بـ«المصرى اليوم»، والتى وافتها المنية، عن عمر ناهز الـ38 عامًا، مساء أمس الأول.

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو المجلس، إنه عمل مع الزميلة الراحلة فى بداية مشوارها الصحفى بجريدة الشروق، قبل انتقالها إلى «المصرى اليوم»، وكانت مثالًا للطيبة والتسامح، كما كانت مثالًا للصحفية الدؤوبة صاحبة الرؤية المختلفة للمهنة، غير أن طموحها كان بلا حدود، مضيفًا: «كانت تبحث عن الموضوعات الصعبة، التى تتطلب عملًا ميدانيًا، وإجراء مقابلات مع المصادر، والتعرض للمخاطر، على عكس غيرها من الزميلات، اللاتى يفضّلن العمل بالمكتب مندوبات للجريدة فى وزارات أو هيئات.. وبالطبع نحن كجماعة صحفية سنفتقدها، وندعو لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها وزملائها فى جريدتها والمهنة الصبر والسلوان».

وقال محمود كامل، عضو المجلس، عبر صفحته الخاصة بموقع «فيسبوك»: «غادة الشريف ليست مجرد زميلة غابت عنّا، اليوم، دون أن تترك أثرًا، غادة تمثل جيلًا من الصحفيات وهبن عمرهن للمهنة، غادة كانت فى انتظار تكريم نقابة الصحفيين لها بعد فوزها فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية هذا العام بجائزة ليست الأولى لها، ولم يكن مقدرًا أن تكون الأخيرة، كان نفسنا نقول لغادة إنها هى التى كرمتنا كلنا بعملها وحبها للصحافة التى وهبتها حياتها، وكل الدعوات بالرحمة والمغفرة لزميلة كانت وستظل مثالًا لما يجب أن يكون عليه الصحفى».

وكتب عمرو بدر، عضو المجلس، عبر «فيسبوك»: «خبر صادم.. البقاء لله فى الزميلة المجتهدة النبيلة غادة الشريف، اللهم تقبلها بواسع رحمتك، خالص العزاء للأسرة الكريمة ولكل الزملاء فى المصرى اليوم». ونعاها حماد الرمحى، عضو المجلس، قائلا: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يرْضى رَبُّنَا، وَإنَّا لله وإنا إليه راجعون».

وقال أنور الهوارى، رئيس تحرير «المصرى اليوم» سابقًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيتُ الخبر الصادم بوفاة الزميلة العزيزة التى كانت من أنبل وأطيب شباب الصحفيين.. وبقلب لا يملك غير التسليم لمشيئة الرحمن الرحيم أتوجه إلى الله العلى الكبير أن يتقبلها بوافر رحمته وكرمه وعطفه وبره ومغفرته، وعزائى الخالص لأهلها وزملائها ومحبيها ولكل من يعرف فضلها وطيبتها وشخصيتها الجميلة، ولا أراكم الله مكروهاً فى عزيز لديكم».

وعبّر محمد السيد صالح، رئيس تحرير «المصرى اليوم» سابقًا، عن حزنه لرحيل الزميلة، مردفًا: «لم أتصل بالصديقة غادة محمد الشريف خلال العامين الماضيين، إلا مباركًا لحصولها على جائزة، أو مهنئا على قصة إنسانية أو سبق صحفى لها.. إلى رحمة الله يا غادة». وقال محمد الهوارى، رئيس مجلس أمناء جوائز مصطفى وعلى أمين الصحفية: «حزنت جدا لهذا النبأ المفاجئ بوفاة الزميلة العزيزة غادة الشريف، فقد كانت إنسانة صحفية متميزة وصائدة للجوائز، فهى صحفية متميزة جدًا، وتمتلك قلمًا رشيقًا، وهذا ميّزها عن أقرانها فى المجالات الصحفية المختلفة». وأضاف «الهوارى»: وفاتها خسارة كبيرة للصحافة المصرية خاصة والعربية بشكل عام، كما أنها خسارة لجريدة «المصرى اليوم»، وكنّا نتمنى حضورها فى حفل توزيع جوائز مصطفى وعلى أمين المقبل، لكن سيتم تكريمها وتسليم جائزها لأسرتها.. تغمدها الله بواسع رحمته، ونقدم خالص العزاء لأسرتها وللصحافة المصرية فى فقدانها. وذكرت أمانة جائزة «سمير قصير» لحرية الصحافة: «غيّب الموت الزميلة الصحفية المصرية غادة الشريف، كان لنا شرف اللقاء بها فى 2017 عندما ربحت الجائزة عن فئة التحقيق الاستقصائى.. غادة الشريف من أهم صحفيات العالم العربى، وهى مدافعة شرسة عن حقوق المرأة من خلال الصفحات الاستقصائية فى جريدة المصرى اليوم».

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