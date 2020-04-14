شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» عن بيانات «كورونا» اليومية: «مش عايزين حد يخاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن بعض الدول الأوروبية منحنى وباء كورونا المستجدّ بها بدأ في النزول، مؤكدة أن هذا الهبوط أو النزول هو مؤشر جيد.

وأضافت «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أن البيانات اليومية بالأرقام والإحصائيات في منطقة الشرق الأوسط لا تدعو للخوف، قائلة: «مش عايزة حد يخاف من البيان اليومي».

وأوضحت «طلعت، أن المنظمة تقوم برصد الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل دوري وتحليلها أسبوعيًا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد دواء لعلاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن كل دولة لها بروتوكول علاجي خاص بها ولا توجد أدوية متفق عليها بشكل نهائي.

ونصحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بالتباعد الاجتماعي في الفترة الحالية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع اقتراب «شم النسيم».